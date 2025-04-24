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Antalya’da korkunç olay! Manzarayı izlerken falezlerden düşerek can verdi
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Antalya'da korkunç olay! Manzarayı izlerken falezlerden düşerek can verdi

Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:55:09

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda manzarayı izlemek için falezlerde oturan 28 yaşındaki İslam Aliyev, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Aliyev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kılınçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu İslam Aliyev, falezlerde denize karşı oturarak manzarayı izlemeye başladı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Aliyev'i kayalıkların arasında buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliyev'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze, deniz polisi tarafından yat limanına taşındıktan sonra yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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