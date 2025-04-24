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Antalya’da kaybolan Sefa Çağlar Kılavuz’un cansız bedeni bulundu!
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Antalya'da kaybolan Sefa Çağlar Kılavuz’un cansız bedeni bulundu!

Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:25:29

3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz’un cansız bedeni, su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4’üncü saatinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde , 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz'un cansız bedeni, su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı, olay yerinde ilk incelemeyi gerçekleştirirken, çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı , yaptığı açıklamada, kayıp gencin bölgede görüldüğünü öğrendiklerini ve sosyal medya üzerinden görenlerin haber vermesi için çağrıda bulunduklarını belirtti. Daha sonra sulama kanalına düşmüş olma ihtimali üzerine ekiplerin arama çalışması başlattığını ifade eden Büyükavcı, yaklaşık 4 saat süren yoğun arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi

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