Antalya'da falezlerde feci son: 27 yaşındaki gencin kimliği belli oldu

Antalya'da yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek yaşamını yitiren gencin kimliği belli oldu. Cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı.

OLAY ANI

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin falezlerden düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, AFAD, sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yapılan aramalarda denize yakın kısımdaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığı tespit edildi. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sabah saatlerinde yapılan otopsi sonucunda hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki Koray K. olduğu tespit edildi. Acı haberi alan ailesi, morga gelerek genç adamın cenazesini teslim aldı. Aile üyeleri, cenazenin alındığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.