PODCAST CANLI YAYIN
Antalya'da falezlerde feci son: 27 yaşındaki gencin kimliği belli oldu

Antalya'da falezlerde feci son: 27 yaşındaki gencin kimliği belli oldu

Antalya'da falezlerden düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Koray K.’nın kimliği belli olurken, ailesi cenazeyi morgdan gözyaşlarıyla teslim aldı.

Antalya'da yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek yaşamını yitiren gencin kimliği belli oldu. Cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı.

OLAY ANI
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin falezlerden düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, AFAD, sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Yapılan aramalarda denize yakın kısımdaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığı tespit edildi. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sabah saatlerinde yapılan otopsi sonucunda hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki Koray K. olduğu tespit edildi. Acı haberi alan ailesi, morga gelerek genç adamın cenazesini teslim aldı. Aile üyeleri, cenazenin alındığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle