Antalya'da dehşet anları kamerada: Motosiklet devrildi, sürücü yanarak can verdi!

MOTOSİKLET KAZASI ALEV FACİASINA DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Korkuteli ilçesi Otogar çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Yelten Mahallesi istikametine giden Rıza Simav, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savruldu. Düşmenin ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR ALEVLERİN İÇİNDE KALAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Çevredekiler, alevlerin arasında kalan sürücüyü fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada yardıma koşan vatandaşlar, üzerlerindeki giysi ve gazozla alevleri söndürmeye çalıştı. Ağır yaralanan Rıza Simav, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Simav, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı ve sürücünün başkaları tarafından yakıldığı iddialarını dile getirdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.