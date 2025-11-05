Antalya'da dehşet anları kamerada: Motosiklet devrildi, sürücü yanarak can verdi!
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu düşen Rıza Simav, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Simav, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MOTOSİKLET KAZASI ALEV FACİASINA DÖNÜŞTÜ
Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Korkuteli ilçesi Otogar çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Yelten Mahallesi istikametine giden Rıza Simav, motosikletinin devrilmesi sonucu yola savruldu. Düşmenin ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
VATANDAŞLAR ALEVLERİN İÇİNDE KALAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI
Çevredekiler, alevlerin arasında kalan sürücüyü fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada yardıma koşan vatandaşlar, üzerlerindeki giysi ve gazozla alevleri söndürmeye çalıştı. Ağır yaralanan Rıza Simav, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Simav, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı ve sürücünün başkaları tarafından yakıldığı iddialarını dile getirdiği anlar yer aldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.