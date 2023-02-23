Haberler Yaşam Videoları Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada

Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada

Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada
23.02.2023 11:35 - Son Güncelleme: 23.02.2023 11:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:44
Kaza yapan araç alev topuna...
Yaşam 03:15
Bağcılar’da silahlı kavga
Yaşam 02:42
Küçükçekmece’de kontrolden...
Yaşam 02:55
Beylikdüzü'nde silahla saldırı...
Yaşam 03:05
Kayıp gencin cansız bedeni...
Yaşam 01:02
Fethiye'de deniz suyu çekildi
Yaşam 01:33
İstanbul Fatih'te metruk bina...
Yaşam 07:24
Çökmek üzere olan binanın...
Yaşam 02:19
Kağıthane TEM Otoyolunda...
Yaşam 00:37
Mersin’de okullara 1 gün ara!
Yaşam 01:06
Asrın felaketi sonrası Türkiye...
Yaşam 02:11
Çorlu’da feci kaza! 2 genç...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın içinden ayakkabı, balkonundan çamaşır hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Manavgat Şelale Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, zemin kat balkonda serili olan çamaşırları kadın sopa yardımıyla çaldı. Uzun süre sopayla çamaşırları almak için mücadele veren kadın, bir süre daha bölgede gizlendikten sonra bina önünden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çamaşırları çalınan ev sahibinin güvenlik kamerasını 1 saat önce taktırdığı öğrenildi.


Diğer hırsızlık olayı ise Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydan geldi. Apartmana giren bir kadın kat kat dolaşıp dolaplardaki ayakkabıların iyisini tek tek seçip, 5 çift ayakkabıyla binadan ayrıldı. Daha çok spor ayakkabı tercih ettiği görülen kadının hırsızlık anları da kameralara yansıdı.

SON DAKİKA