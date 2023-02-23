Antalya'da çamaşır ve ayakkabı hırsızı kadınlar kamerada

Manavgat Şelale Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, zemin kat balkonda serili olan çamaşırları kadın sopa yardımıyla çaldı. Uzun süre sopayla çamaşırları almak için mücadele veren kadın, bir süre daha bölgede gizlendikten sonra bina önünden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çamaşırları çalınan ev sahibinin güvenlik kamerasını 1 saat önce taktırdığı öğrenildi.



Diğer hırsızlık olayı ise Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydan geldi. Apartmana giren bir kadın kat kat dolaşıp dolaplardaki ayakkabıların iyisini tek tek seçip, 5 çift ayakkabıyla binadan ayrıldı. Daha çok spor ayakkabı tercih ettiği görülen kadının hırsızlık anları da kameralara yansıdı.