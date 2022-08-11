Haberler Yaşam Videoları Antalya'da 5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın

Antalya'da 5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın

Antalya'da 5 Yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın
11.08.2022 09:03

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:37
Megakent İstanbul için kritik...
Yaşam 05:22
Kim Milyoner Olmak İster'de...
Yaşam 00:24
CHP'li Mahmut Tanal'a...
Yaşam 03:11
Bursa'daki çöp evden çıkan...
Yaşam 00:44
Üstü açık otomobilde tehlikeli...
Yaşam 01:13
Motosikletli şüpheliler 1...
Yaşam 02:00
Esenyurt’ta etkili olan...
Yaşam 03:05
Dilenci, işportacı ve...
Yaşam 00:52
İzmir'de garip olay: Hastane...
Yaşam 03:05
İşbirliğiyle söndürülen yangın...
Yaşam 01:40
Elektrik akımına kapılan...
Yaşam 02:38
Komşu kadınlar birbirine girdi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülürken barın kapalı olması sebebiyle kimse yaralanmadı. Yangın Sorgun Mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü. Sorgun Çamlığında yangın çıktığı söylentileri vatandaşların çamlığa akın etmesine neden olurken, yangının ormanlık alanda değil sahilde olduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme tapıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA