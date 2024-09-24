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Antalya Aksu'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!
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Antalya Aksu'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 15:29

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosiklet kazası can aldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Bidar (22) ve arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), refüjdeki bariyere çarpıp metrelerce sürüklendikten sonra hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından morg önünde yaşanan gerginlik, yakınlarının güçlükle sakinleştirilmesiyle sona erdi. Durmaz’ın acılı annesi, cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına boğuldu: "Tabutu doldurmadı, kuş gibiydi."

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosiklet kazası iki can aldı. Refüjdeki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Bidar (22) ve arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza, sabah saat 06.00 civarında Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kral Yolu üzerinde meydana geldi. 07 AGB 008 plakalı motosikleti kullanan Mehmet Bidar, Belek yönüne doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki bariyere çarptı. Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu ve metrelerce sürüklendi.

Olayı gören çevredeki sürücüler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aileler Arasında Gerginlik

Kaza sonrası, olay yerine gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları morg önünde karşılaştı. Aileler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, ancak çevredekilerin araya girmesiyle durum kontrol altına alındı. Kazaya dair soruşturma devam ederken, acılı aileler cenazeleri teslim aldı.

Anne Yürekleri Dağladı

Ayşe Gülizar Durmaz'ın annesi, kızının cenazesini teslim alırken duygusal anlar yaşadı. "Tabutu doldurmadı, kuş gibiydi" diyen acılı anne, gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler, aileler tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

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