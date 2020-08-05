Ankara'da yolcu otobüsü Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptı: 1 ölü

05.08.2020 09:45

Son dakika haberine göre, Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.