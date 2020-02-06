Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? | Video Son Dakika Videoları 06.02.2020 18:26

Ankara'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve MEB 7 Şubat Ankara kar tatili için açıklama geldi mi? Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. İşte Ankara 7 Şubat Cuma kar tatili haberleri

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Yarından itibaren oldukça soğuması beklenen havanın hafta sonu yurt geneline yoğun yağış bırakması bekleniyor. Ankara'da ise başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde devam edecek.

7 ŞUBAT YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

ANKARA TATİL HABERLERİ

HAVA DURUMU

Rüzgarın hızlı bir şekilde karayele dönmesi Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları hızlıca düşürüyor. Yarından itibaren oldukça soğuması beklenen havanın hafta sonu yurt geneline yoğun yağış bırakması bekleniyor.

Ankara'da ise başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde devam edecek.

Yağışlar ise Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNCEL UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA

Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir.

İlin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan kuzey kesimleri haricindeki büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve kara iklimine sahiptir. Şehirler dışındaki il topraklarının büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplı platolardan oluşur. İlin çeşitli yerlerindeki doğal güzellikler korumaya alınmış, dinlenme ve eğlence amaçlı kullanıma sunulmuştur. İlin adını taşıyan tavşanı, keçisi ve kedisi dünya çapında bilinir, armudu, çiğdemi, yerel yemeklerden Ankara tavası ve Kızılcahamam ve Beypazarı'nın maden suyu ise ülke çapında tanınır.

KAR YAĞIŞININ FAYDALARI NEDİR?

Özellikle, kar yağışına alışık olmayan şehirlerde, gündelik yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının aslında doğa için oldukça faydası vardır.

• Kar tabakası, yavaş eridiği için, yağmur suları gibi, denizlere doğru akmazlar. Toprak üzerinde yavaşça erirler ve toprağın alt tabakaları, yer altı suları için oldukça besleyici olur. Dolayısıyla kar, önemli bir su kaynağıdır.

• Kar, barajların dolmasında daha etkendir. Yavaşça süzülerek, barajları beslerler.

• Havadaki toz, kirlilik ve zararlı mikroplar, karla birlikte yer yüzüne inerler ve etkisiz hale gelirler.

• Kar suyu, toprağın içinideki kalsiyum ve demir gibi minerallerin çözünmesini kolaylaştırır, bitkilerin köklerinin beslenmesini sağlar.

• Kar yağışı, havanın biraz daha ısınmasına yani yumuşamasına sebep olur.

• Bitkiler üzerinde biriken kar tabakası, bazı bitkileri soğuktan koruyucu bir örtü olarak kaplar.

• Karın beyazlığı ve saflığı sakinlik verir. Kar yağışı, izlenmesi oldukça keyifli bir yağış türüdür. Özellikle de çocuklar için kar yağışı oldukça keyiflidir.

• Özellikle büyük şehirlerde, araçlar trafiğe çıkamadığı için sessizlik olur, hava kirliliği azalır.

KAR YAĞIŞI ÇEŞİTLERİ

Lapa Lapa : Kar tanelerinin büyük boyutta, iri taneler halinde yağmasına denir.

Tipi : Eğer şiddetli bir kar yağışı, sert rüzgarlar eşlinde yağıyorsa, süzülmek yerine, hızlı hareket kabiliyetine kavuşur. Bu şekilde daha hızlı ve çok miktarda yağma yaparlar. Genellikle 40 kilometre/saat'ten hızlı esen rüzgarlarda, görüş mesafesini oldukça düşüren kar yağışına tipi denir.

Kuru kar : Çok soğuk hava koşullarında, su damlacıkları erken donma yaparlar ve boyutları 1 mm'den küçük olmasına rağmen, kar kristalleri yağmaya başlar. Küçük buz tanelerini andırırlar, yere düştüklerinde ince bir tabaka oluştururlar, olağan kar tanesinden daha sert olurlar ve kolay erimezler. El ile birleştirilmeleri ve kar topu yapılması daha zor olur.

Sulusepken : Yukarıda kar olarak başlayan yağış, atmosferde aşağıya doğru yağarken havanın sıcaklık derecesinden dolayı erimeye başlar. Bunun sonucunda yer seviyesine ulaştıklarında yarı sıvı bir hal alırlar. Bu tür kar yağışına sulu kar ya da sulusepken denir.

Graupel (bulgur) : Kar tanelerinin çevresinin buz tabakası ile kaplı olarak yağmasıdır. Yukarı yönlü bir hava hareketi sonucu oluşur. Genellikle denizin nispeten sıcak, havanın çok soğuk olduğu deniz kıyısı bölgelerde görülür. Kar taneleri yere düştüklerinde zıplarlar ve hızlı yere düşerler.