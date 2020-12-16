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Ankara'da trafikte makas terörü! Ortalık birbirine girdi

Ankara'da trafikte makas terörü! Ortalık birbirine girdi
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Ankara'da akşam saatlerinde trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, üç kazaya neden oldu. Daha sonra olay yerinde arabasını bırakarak kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı.


Ankara'da trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde Eskişehir yolunda makas atarak yarışan sürücüler, üç kazaya neden oldu. Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, 06 AG plakalı beyaz otomobilin sürücüsüyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında makas atmaya başlayan sürücü, arkasından gelen araçların dikkatini dağıtarak birinin refüje çıkmasına neden oldu. Arka arkaya üç kazaya neden olan sürücü, daha sonra aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Polis, yolda makas atan ve kazaya neden olan sürücülerle ilgili soruşturma başlattı.
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