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Ankara’da kan donduran olay! Komşusunu vurup intihar etti
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Ankara'da kan donduran olay! Komşusunu vurup intihar etti

Giriş Tarihi: 4.05.2025 10:23:37

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan trajik olayda, 50 yaşındaki M.A. adlı şahıs, komşusu H.Ç.’nin (21) evine girerek genç kızı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda her iki kişi de hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs akşamı saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi üzerindeki Naim Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. adlı şahıs, komşusu H.Ç.'nin evine girdikten sonra genç kadını başından vurdu. Ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

İki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah seslerinin çevrede duyulmadığı belirtildi. İş arkadaşlarının mesaiye gelmeyen H.Ç.'den şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine olay ortaya çıktı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. ve H.Ç.'nin cenazeleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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