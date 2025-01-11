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Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 10:04

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüphelinin söz konusu suçu işledikleri belirlendi.


Ahlak Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarda, kent genelindeki 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik çalışma kapsamında işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı ve mekanlarda arama yapıldı.


Yapılan çalışmalarda, toplam 20 mağdur kadın kurtarıldı. İfadeleri alınan 20 mağdur kadının, çaresizlikten fuhşa mecbur bırakıldıklarını ifadelerinde söyledikleri öğrenildi.


Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ve 2 eğlence mekanı mühürlendi.

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