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Ankara'da dehşet! Eski eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da dehşet! Eski eşini öldürüp intihar etti
29.05.2023 18:20 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:21

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Ankara'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Yaşam Videoları

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı. Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti.

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