Ankara'da başıboş köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş köpekler, 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çocuğun vücudunda derin yara izleri oluştuğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.