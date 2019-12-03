Alibeyköy Barajı’nda toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı

İstanbul Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.
Alibeyköy Barajı'nda suların çekildiği Güzelce Kemeri çevresi yürüyüş alanına döndü. Burada yürüyen Emre Yılmaz ve Serkan Coşan isimli iki kişi çamura battı. Burada mahsur kalan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine buraya gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri ip uzatarak kurtardı.
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