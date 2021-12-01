Akyaka’da lodos tekne batırdı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde deniz seviyesi yükseldi, oluşan dalgalar sonucu bir tekne kurtarma çalışmalarına rağmen su alarak battı. Sabah saatlerinde başlayan lodos sonrası Gökova Körfezinde su seviyesi yükseldi. Yükselen su seviyesi ile oluşan dalgalar özellikle Maden iskelesinde etkili oldu. Öğle saatlerinde sürekli yükselen su seviyesi Maden iskelesini aşarak yola kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise dalgalar şiddetini arttırırken, İskelede teknesi bulunan Denizlili iş adamı Hamdi Yılmazlı bir teknenin batışını cep telefonu ile görüntüledi. Su alan tekne vatandaşlar tarafından kurtarma çalışması yapılırken aşırı su alması nedeniyle kurtarılamadı. Maden İskelesinde gece boyunca tekne sahipleri ve vatandaşlar iskeleye bağlı teknelerin su almaması için büyük çaba harcadı. Deniz seviyesinin yükselmesi ve oluşan dalgalar sonrası ahşap iskelelerin büyük çoğunluğu parçalandı. Beton iskele de kıyıya vuran dalgalar sonrası çökme oldu.