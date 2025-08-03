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Aksaray’da “yan baktın” kavgası: 6 kişi bir vatandaşı hastanelik etti

Aksaray’da “yan baktın” bahanesiyle bir esnafa saldıran 6 kişi, şahsı sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı ancak savcılıkça serbest bırakıldı.

Aksaray'da "yan baktın" iddiasıyla bir esnafa saldıran 6 kişi, şahsı sokak ortasında feci şekilde darp etti. Olayda yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan 30 yaşındaki Mustafa D., dükkanını kapattıktan sonra yaya olarak evine giderken 6 kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

Mustafa D.'nin kendilerini uyarması üzerine şahıslar, "yan baktın" diyerek adamın üzerine yürüyüp saldırdı. 6 kişi tarafından darp edilen esnaf, tüm çabalarına rağmen kendini savunamayarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mustafa D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 6 saldırgan ise kısa sürede kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılıkça serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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