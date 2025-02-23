SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da kamyonet şarampole devrildi: Yanarak kül oldu! 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Aksaray’da kamyonet şarampole devrildi: Yanarak kül oldu! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 22:58

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole devrildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, kamyonet alev alarak küle döndü.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada alev alan kamyonet adeta küle döndü.

Kaza, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden A.K. (26) yönetimindeki 41 AYH 661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ve yolcu konumundaki S.K. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, kamyonet kazadan bir süre sonra alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetteki yangını söndürürken kamyonet adeta küle döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
İhmaller peş peşe geldi: Alkollü ve ehliyetsiz motor sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı
23.02.2025Pazar
Tamir etmek istediği tırın altında kalmıştı! 4 gün sonra hayatını kaybetti
23.02.2025Pazar
Çorum'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
23.02.2025Pazar
Seyir halindeki otomobil motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı
23.02.2025Pazar
Muğla'da araç yangınında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
23.02.2025Pazar
Bunlar da Var
İzmir’de vahşet! Cinayet anını kaydedip annesine gönderdi 01:40
İzmir'de vahşet
22.02.2025Cumartesi
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı | VİDEO 01:04
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı
22.02.2025Cumartesi
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! 00:33
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!
22.02.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde yeni parti üyelerine rozetlerini taktı 03:42
Başkan Erdoğan yeni parti üyelerine rozetlerini taktı
23.02.2025Pazar
CANLI YAYIN