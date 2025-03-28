Aksaray-Konya karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 18:48

Aksaray-Konya Karayolu 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazası, bölgede korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Konya yönünden Aksaray'a doğru seyreden S.A. (63) yönetimindeki 58 DE 359 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan G.K. (39) yönetimindeki 34 SVC 69 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 plakalı otomobil adeta hurdaya dönerken, aracın sağ tekeri yerinden fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü S.A., araçta yolcu olarak bulunan kızı G.A. (25) ve Mercedes marka otomobilin sürücüsü G.K. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki trafik akışı kısa süre içinde normale döndü.