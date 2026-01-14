PODCAST CANLI YAYIN
Akdeniz foku sahilde görüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde nesli tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz foku bir otelin sahilinde karaya çıktı. Otel çalışanlarının beslediği fok, bir süre sonra denize döndü.

Antalya bölgesinde genellikle kayalık bölgelerde nadir olarak görülen, nesli tehlike altındaki türlerden olan Akdeniz foklarından biri dün Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelin sahiline çıktı. Foku gören otel çalışanları şaşırdı. Hayvanın yaralı olma ihtimalini düşünen çalışanlar durumunu kontrol etti. Fokta herhangi bir yaralanma olmadığını gören çalışanlar, hayvanı otelden getirdikleri balıkla besledikten sonra Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) yetkililerine haber verdi. Bir süre sahilde gezinen fok yeniden denize dönüp, gözden kayboldu.

