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Gaziantep'de kaza geçiren şahıs yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için gözyaşı döktü

Gaziantep'de kaza geçiren şahıs yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için gözyaşı döktü
06.01.2022 15:57

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada yüzü gözü kanlar içerisinde kalan ve o haliyle jandarmanın yanına gelerek, kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını soran motosiklet sürücüsü Hüseyin A., bugün ise aynı kazada ölen karısının cenazesini yüzü sargılı halde gözyaşları ile karşıladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada tırın çarpması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosiklette bulunan Hüseyin A., arkasında bulunan karısı Özlem A. ve kızı Hiranur A., yaralanmış, olayın hemen ardından ise ise motosiklet sürücüsü Hüseyin A, acılarını unutup, karısının ve kızın derdine düşmüştü. Yüzü gözü kanlar içerisindeki Hüseyin A., karısı ve kızı ambulansa alındıktan sonra ise olay yerinde bulunan jandarmanın yanına giderek, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanıp, yakalanmadığını sormuştu. Jandarmanın ise "Yakalayacağız" cevabını verdiği sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların telkinleri ile ambulansa alınmıştı.

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