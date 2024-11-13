Ağabeyi ve yengesini öldüren sanık kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısında

Kayseri'de kayıp olarak aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftini öldürerek bağ evinin bahçesindeki tandıra gömen Yusuf Turhan, 32 yıldır kendisinden haber alınamayan ve hiçbir yerde yaşadığına dair bir iz bulunmayan kız kardeşi Havva Turhan’ı öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı savunmasında kız kardeşi Havva'yı ağabeyi Mehmet'in öldürerek denize attığını ifade etti. Turhan mahkemede, kan donduran açıklamalarda bulunarak, yine 1992 yılından beri haber alınamayan halasını da amcası ile babasının öldürdüğünü söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.