Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki enerji tesisinden alevler yükseldi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde yangın çıktı.

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEVREDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.