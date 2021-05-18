Haberler Video Yaşam Videoları Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki enerji tesisinden alevler yükseldi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki enerji tesisinden alevler yükseldi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki enerji tesisinden alevler yükseldi
18.05.2021 18:08
Ana Sayfa 00:54
Dolar, Euro ve altında son...
Ana Sayfa 01:46
Başkan Erdoğan ile Bahçeli...
Ana Sayfa 01:08
Neslihan Atagül'ün güzelliği...
Ana Sayfa 00:28
MSB paylaştı! Terörist Sofi...
Ana Sayfa 03:25
Antalya sahilinde iğrenç olay!...
Ana Sayfa 00:29
Sarı bikinisiyle sere serpe...
Ana Sayfa 01:26
İHA altyapısına sahip Saka...
Ana Sayfa 01:43
Thodex vurgununda kritik...
Ana Sayfa 01:23
Thodex soruşturmasında 3...
Ana Sayfa 01:17
Dev operasyonun detayları...
Ana Sayfa 01:11
Dev operasyonun detayları...
Ana Sayfa 01:28
Meteorolojiden yağış uyarısı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.


Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde yangın çıktı.

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEVREDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Santral çevresindeki bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Yaşam Videoları