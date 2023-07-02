Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram dönüş yoğunluğu

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda 9 günlük bayram tatilinin sona günü nedeni ile yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar- Antalya karayolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, hasarlı kazalar meydana geldi. İlerleyen saatlerde de araç yoğunluklarının artması bekleniliyor.