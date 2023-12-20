🚨 Eski damat dehşeti: 3'ü kadın 4 ölü! 💥

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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 10:46 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 15:52

Afyon Çayırbağ Son Dakika! Eski damat Havva Şenol'un evinde katliam yaptı: 4 ölü 🚨 💥

Afyonkarahisar’ın Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği bir katliam vuku buldu. Boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı.

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki karısı ile ailesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edilirken, yapılan kontrollerde şahsın alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığı belirlendi.

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Katil zanlısı soruları cevapsız bıraktı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mert Muhammet T., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelekle adliyeye sevk edilen şüphelinin alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığı belirlendi. Cinayet zanlısı adliye girişinde basın mensuplarının "cinayetleri neden işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Şahsın savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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