Adıyaman'da petrole girmek isterken çarpıştılar: 1’i ağır 8 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10. kilometresinde Halil Gültekin idaresindeki 52 FL 053 plakalı otomobil, yolun karşısında bulunan bir petrole girmek için manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen Yasin Şafak yönetimindeki 07 AJN 573 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 52 FL 053 plakalı otomobilde bulunan sürücü Halil Gültekin ile Feride Gültekin, Nedim Gültekin ve Cuma Gültekin yaralandı. 07 AJN 573 plakalı otomobilde ise sürücü Yasin Şafak ile Ayşe Şafak, Meryem Şafak ve Muhammed Zeyd Şafak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil Gültekin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.