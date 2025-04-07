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Adana’dan dönen tur otobüsü Çorum’da kaza yaptı: 24 yaralı!
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Adana'dan dönen tur otobüsü Çorum'da kaza yaptı: 24 yaralı!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 12:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 12:41

Çorum'un Alaca ilçesinde, Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen yolcuları taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

Kaza Çorum- Alaca karayolu İlecek mevkiinde meydana geldi. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir tur şirketine ait otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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