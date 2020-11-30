Adana'da koronavirüs vakalarının artması üzerine polis ekipleri koronavirüs denetimlerini artırırken durdurulan bir takside şoföre ve yolcuya maske takmadıkları için ceza kesildi. Araçtaki kadın yolcu ise polisleri tehdit edip gazeteciler için "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin" dedi.
Adana'da taksinin içinde maske takmadığı için ceza kesilen kadın yolcu polisleri tehdit etti
- Maske takmadığı için ceza kesilen kadından polislere tehdit
- Türkiye koronavirüse rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,08 azalışla 1.314,43 puandan başladı. Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de Chicago imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Ende