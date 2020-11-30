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Adana'da taksinin içinde maske takmadığı için ceza kesilen kadın yolcu polisleri tehdit etti

Adana'da taksinin içinde maske takmadığı için ceza kesilen kadın yolcu polisleri tehdit etti
30.11.2020 10:48
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Adana'da koronavirüs vakalarının artması üzerine polis ekipleri koronavirüs denetimlerini artırırken durdurulan bir takside şoföre ve yolcuya maske takmadıkları için ceza kesildi. Araçtaki kadın yolcu ise polisleri tehdit edip gazeteciler için "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin" dedi.


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