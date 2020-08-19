Adana'da, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi

19.08.2020 11:21

Adana'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi. Etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvan türüne ait olup olmadığı yapılacak analiz sonucu netleşecek. Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı.