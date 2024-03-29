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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mart 2024, 10:11 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 10:11

Adana’da kamyonet çalan çift kamerada

Olay, 21 Mart günü Seyhan İlçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut T. (29), sevgilisi Arzu Y. (44) ve oğlu H.Y (8) ile birlikte dışarı çıktı. Bir süre sonra şüpheliler, park halindeki Raha H.’in kamyonetini çalmaya karar verdi. Arzu Y. kamyonetin camını kırıp kapısını açarak direksiyon başına geçerken oğlu H.Y ve sevgilisi Aykut T. aracı itmeye başladı. Çaldıkları yerden aracı uzaklaştırdıktan sonra Arzu Y. araca düz kontak yaptı. Şüpheliler çaldıkları kamyoneti daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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