Adana’da garip olay! Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması paniğe yol açtı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Ö.G. isimli şüpheli, müşterilerin bulunduğu pastaneye el bombası attıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Büyük korku yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli Ö.G. kısa sürede yakalanarak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

