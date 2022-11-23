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Adana'da eve otostop ile eve dönemeyen ikili düz kontak yaparak otomobil çaldı

Adana'da eve otostop ile eve dönemeyen ikili düz kontak yaparak otomobil çaldı
23.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:51

OTOMATİK OYNAT

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otomobil çaldığı belirlenerek gözaltına alınan Serhat T. (28), Enes Y. (27) ve Merih Deniz K. (33) tutuklandı. Polisteki ifadesinde Serhat T., Gezmek için Kozan'dan otobüsle geldik. Dönmek için otostop çektik ancak hiçbir araç bizi almadı. O sırada caddedeki otomobili görüp, çalmaya karar verdik dedi. Fabrika işçisi Ahmet O. (35), 17 Kasım günü saat 14.00 sıralarında, otomobilini Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'ne park ettikten sonra servise bindi. Vardiya çıkışı servis ile geri dönen Ahmet O., aracını bıraktığı yerde göremeyince polise ihbarda bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis, Serhat T. ile arkadaşları Enes Y. ve Merih Deniz K.'nin bölgeye gelerek keşifte bulunduğunu ardından zorla kapısını açtıkları otomobili düz kontak yaparak çaldıklarını belirledi.

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