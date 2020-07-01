Adana'da cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

01.07.2020 09:50

Adana Kozan'da Fatih Cengiz (40), evdeki pompalı tüfekle bilinmeyen bir nedenle eşi Zahide, kızları Kader ve Husne Cengiz'i vurdu. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, kadın hastaneye kaldırıldı. Cengiz başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Cengiz'in 10 yaşındaki oğlu Emre'nin ise olay yerinden son anda kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı.