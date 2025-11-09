PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da cam temizliğine yeni soluk: Dronlar camcı oldu

Dronlar hayatımızın her alanına girerken Adana'da yüksek katlı binaların dış cepheleri, güvenlik ve hız açısından artık dron ile temizlenmeye başlandı.

Dronlar, artık görüntü ve fotoğraf başta olmak üzere tarım, arama kurtarma ve kargoculuk faaliyetlerinde de kullanılmaya başlandı. Teknolojinin gelişimiyle dronlar, binaların dış cephe temizliğine de artık el attı. Eskiden dağcılar tarafından temizlenen dış cepheler, artık dronlar sayesinde hem güvenli hem de daha ekonomik olarak temizleniyor.

"Dron, bütün camları temizliyor"

Hazırlanan solüsyonla havalanan dron, yüzeyi kirden arındırmasın ardından saf suyla duruluyor. Adana'da faaliyet gösteren Sea tech firması yöneticisi Selçuk Atal, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Firmasının bölgede tek olduğunu ve böyle bir hizmeti verdiğini anlatan Atal, "Hem fiyat, performans açısından hem de güvenlik açısından gerçekten önemli bir çalışma. Son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde dron ile birçok sektörde çalışmalar yapılıyor. Birçok sektör dronlardan faydalanıyor. Biz de bunu dış cephelere neden olmasın diye Adana'da da başlattık. Vinç veya başka bir aparata ihtiyaç duymadan dron bütün camları temizliyor" ifadelerini kullandı.

"İlgi çok fazla"

Görenlerin hayrete düştüğünü anlatan Atal, "Şu anki yaptığımız çalışmadan hem site yönetimi hem site sakinleri çok memnun kaldı. Burada hem güvenli, hem ekonomik, hem de çevreci bir çalışma yapıyoruz. Talepler gayet iyi. Dış cephelerin dron ile temizlenmesini görenler oldukça şaşırıyorlar. İlgi gösteriyorlar" dedi.
Öte yandan Selçuk Atal, camların temizlendikten sonra 6 aya kadar kir tutmadığını söyledi.

