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Adana’da çaldıkları otomobilin plakalarını kapatıp motosiklet çaldılar

Adana’da çaldıkları otomobilin plakalarını kapatıp motosiklet çaldılar
08.02.2022 09:29

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da çaldıkları otomobilin ön ve arka plakalarını bezle kapattıktan sonra başka bir yerden çaldıkları motosikleti aracın arka koltuğuna yükleyip kaçan 3 hırsız kovalamaca sonucunda yakalandı. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 3 hırsızlık şüphelisi daha önceden çaldıkları otomobilin plakaları bezle kapattı. Daha sonra bu şüpheliler, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’nda park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Motosikleti çalan şüpheliler, çaldıkları otomobilin arka koltuğuna koyarak olay yerinden ayrıldı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi ara sokaklarda devriye görevini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bu şüphelileri görmesi üzerine telsizden durumu polise bildirerek gidiş güzergahını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu otomobili kovalamaya başladı.

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