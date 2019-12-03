Adana'da beton mikserinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 03.12.2019 16:59

Adana'da manevra yapan beton mikserinin altında kalan iki yaşındaki kız çocuğu Birgül Binen hayatını kaybetti. Araç şoförü, çocuğun yakınlarının tepkisi nedeniyle inşaattaki arkadaşları tarafından polis merkezine götürüldü.

Adana'da beton mikserinin çarptığı iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi 98051 Sokak'taki inşaata harç dökmek üzere gelen beton mikseri, sürücüsünün manevra yaptığı sırada Birgül Binen'e çarptı.



Kız çocuğu kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Araç şoförü, çocuğun yakınlarının tepkisi nedeniyle inşaattaki arkadaşları tarafından polis merkezine götürüldü.

ELBİSELERİNİ CENAZENİN ÜZERİNE BIRAKTI



Kazanın ardından annesinin getirdiği elbise çocuğun cenazesinin üzerine bırakıldı. Gözyaşları içinde kızını kucağına alan baba, çocuğunun naaşını öperek tabuta koydu.



Cenaze, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan beton mikseri, polis tarafından olay yerinden çekildi.