Adana'da acı olay! Evinde ölü bulundu

Adana'da kendisinden 10 gündür haber alınamayan bir vatandaş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine giren ekipler, girdikleri evde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

Adana'da 10 gündür haber alınamayan Ahmet İnci (78), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ahmet İnci'nin kızı Sebahat P. ile torunu Mehmet P., yaşlı adamın evine gitti. Sebahat P., kapıyı çaldı, açan olmayınca da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Cankur ekiplerinin kapısını kırdığı eve giren polis, Ahmet İnci'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonrası İnci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.