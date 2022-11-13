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Adana'da 29 kişi boğulunca polis ekipleri çocukları yüzme kursuna başlattı

Adana'da 29 kişi boğulunca polis ekipleri çocukları yüzme kursuna başlattı
13.11.2022 10:11

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Adana polisi bu yıl sulama kanallarında çoğu çocuk 29 kişi boğulunca hazırlanan projeyle çocukları yüzme kursuna başlattı. Adana’da bu yıl sulama kanalarında 10 ay boyunca çoğu çocuk 29 kişi hayatını kaybetti. Polis hayatını kaybedenlerin yüzme bilmediğinin tespit edilmesi üzerine ölümlerin önüne geçmek için proje hazırladı. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı "ÇOGEP" çerçevesinde hazırlanan "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi çerçevesinde Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Orhangazi Ortaokulundan 20 çocuk Atatürk Yüzme Havuzunda yüzme kursuna başladı.

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