Adana Kozan’da tartışma kanlı bitti: Ev sahibi kiracısını sopayla öldürdü

KÖYDE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Kuytucak köyü Savruk Yaylası'nda meydana geldi. Ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EV SAHİBİ SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.R., eline aldığı sopayla kiracısı Hüseyin Başak'a vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Başak, ağır yaralandı.

KİRACI YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başak'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KAÇTI, JANDARMA PEŞİNDE

Olayın ardından aracıyla kaçan Y.R.'yi yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.