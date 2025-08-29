Adana Kozan’da tartışma kanlı bitti: Ev sahibi kiracısını sopayla öldürdü
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan tartışmada ev sahibi Y.R., kiracısı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma çalışma başlattı.
KÖYDE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, saat 12.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Kuytucak köyü Savruk Yaylası'nda meydana geldi. Ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
EV SAHİBİ SOPAYLA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.R., eline aldığı sopayla kiracısı Hüseyin Başak'a vurdu. Aldığı darbelerle yere yığılan Başak, ağır yaralandı.
KİRACI YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başak'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ KAÇTI, JANDARMA PEŞİNDE
Olayın ardından aracıyla kaçan Y.R.'yi yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.