5,4'lük deprem sonrası Van Valisi'nden ilk açıklama: Bildirilen bir hasar yok

25.06.2020 13:44

Gelen son dakika haberine göre Van Özalp merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 13.03'te gerçekleşti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.4 olarak açıklanan depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan ilk deprem verilerine göre depremin merkez üssü Özalp olarak açıklandı. Deprem Van'ın tüm ilçelerinde hissedilirken, çevre illerde de yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi. kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı önlem olarak sokaklara döküldü.

VAN'DA 5.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Van depremin şiddeti 5.4 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Özalp bölgesinde 5.4 şiddetli olarak bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Soylu "(Van'daki deprem) Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" şeklinde konuştu.

SON DEPREMLER (25 HAZİRAN 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.06.25 13:03:27 38.4448 44.1057 5.0 -.- 5.1 -.- KARGALI-SARAY (VAN)

2020.06.25 12:46:02 37.0903 27.9650 0.0 -.- 2.0 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)

2020.06.25 12:13:02 37.1833 27.8775 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)

2020.06.25 12:05:53 36.0610 33.5615 5.0 -.- 1.4 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2020.06.25 12:04:38 37.1193 28.2643 25.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)

2020.06.25 12:02:49 37.1213 28.2058 21.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2020.06.25 10:46:49 36.6987 28.0305 11.6 -.- 2.1 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)

2020.06.25 10:20:58 35.5535 26.7370 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2020.06.25 10:20:11 38.1688 28.1115 4.0 -.- 2.0 -.- KAYMAKCI-ODEMIS (IZMIR)

2020.06.25 08:45:32 35.4438 26.1372 10.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 06:47:25 39.3590 40.7030 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.25 06:36:45 39.3882 40.6898 7.6 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.25 05:57:13 35.4510 26.7648 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 05:54:48 35.3895 26.7897 8.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.06.25 05:50:30 35.7947 32.4403 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ