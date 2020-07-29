ATV'nin yeni yarışma programı 'Şans Kapıyı Çalınca' ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ferit Aktuğ’un sunumuyla milyonları ekran başına kilitleyen Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yayınlanan ilk bölümünde büyük ödül coşkusu yaşandı. Yarışmacı Göksel Yılmaz, çok zorlu bir oyunu başarıyla tamamlayarak 50.000 TL kazandı. İşte Şans Kapıyı Çalınca’da geceye damga vuran o anlar…
50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu! İşte ATV'nin yeni yarışması Şans Kapıyı Çalınca’daki o anlar...
29.07.2020 02:27
- 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu! İşte ATV'nin yeni yarışması Şans Kapıyı Çalınca’daki o anlar...
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