Fındık fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü! Başkan Erdoğan’a teşekkür

28.07.2020 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz’de memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz yıla oranlar artan fiyat 22.50 lira oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesi Sahil Köyü’nden fındık üreticisi köylüler açıklanan fındık fiyatlarını değerlendirdi. Üreticiler, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz 19-20 lira bekliyorduk. Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak” dedi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz'de memnuniyetle karşılandı.

Geçen yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlenmişti. Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de ekleniyordu. Bu yıl açıklanan 22.50 lira ise üreticinin yüzünü güldürdü.





Fındık üreticileri bu yıl ki fındık fiyatının beklentilerini karşıladığını rekoltenin de yüksek olduğunu bol ve verimli bir sezonda açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çarşamba Sahil köyünden Tuncay Yaldız, Murat Bediz ve Hasan Yaldız SABAH'a demeç verdi.

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20tl olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.





BU YIL FINDIKTA HANEBAŞI ÜRETİM TONAJI FAZLA

Verim artırma politikası faydalarını gösteriyor. Bende iki araba var. Bu gidişle üçüncü arabayı alırım. Bu gidişle yerli araba da olacak. Bereket versin. 22.50 fiyat beklentimizin üstünde oldu. Verim yüksek, kalite yani randıman kaliteli… TMO'da alım yaparak ton başı destek ile fiyat piyasada Aralık ayında 27-28 lira olur" dedi.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH