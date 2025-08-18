PODCAST CANLI YAYIN

5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41'inci kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Engin E. yönetimindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZELER OLAY YERİNDEN ALINACAK
Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazelerin olay yerinden alınarak morga götürüleceği öğrenildi.

Bunlar da Var

3 kişi öldü! Gaziantep'te feci kaza: 2 otomobil çarpıştı
3 kişi öldü! Gaziantep'te feci kaza: 2 otomobil çarpıştı
İbrahim Yıldız ağır yaralandı! Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı
İbrahim Yıldız ağır yaralandı! Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı
Zonguldak Ereğli’deki kaza kamerada: Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Zonguldak Ereğli’deki kaza kamerada: Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu
1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle