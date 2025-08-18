5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41'inci kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Engin E. yönetimindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZELER OLAY YERİNDEN ALINACAK

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazelerin olay yerinden alınarak morga götürüleceği öğrenildi.