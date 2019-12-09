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5 aylık hamile eşi Hacer Atik'i dövüp elinde sigara söndüren koca tutuklandı

09.12.2019 17:48

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi Hacer Atik'in elinde sigara söndürüp, darp eden Muhsin Culfacı tutuklandı.


Gölcük'te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 25 Kasım günü hırsızlık iddiasıyla cezaevinde bulunan Muhsin Culfacı'yı gelinlikle cezaevinin kapısında karşıladı. Geçtiğimiz günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre, Hacer Atik ile tartıştı. Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, kadın barınma evine götürüldü.
Polis, olayın ardından kaçan Muhsin Culfacı'yı yakaladı. Culfacı, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'nde ''yaralama'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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