49 ile kar ve fırtına uyarısı! İstanbul'da bahar havası
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 09:09
49 ilde kar, fırtına ve sağanak alarmı verilirken; İstanbul 20 dereceyle baharı yaşayacak. Uzmanlar, yurdun genelinde etkili olacak yağışlar nedeniyle taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.