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35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu sigarayı bıraktı hayatı değişti

35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu sigarayı bıraktı hayatı değişti
27.06.2022 11:31

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki İdris Demir, 35 yıl boyunca her gün 3 paket sigara içti. Doktorlardan ayaklarının kesileceği uyarısını alan Demir, bir yıl önce sigarayı bırakmaya karar vermesiyle kokusuz bir hayata merhaba dedi. Kızıltepe ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası İdris Demir (47), 12 yaşından itibaren 35 yıl günde 3 paket sigara tükettiğini ileri sürdü. Ayağındaki ağrılardan dolayı geçtiğimiz yıl 25 Haziran tarihinde doktora giden Demir, hayatının şokunu yaşadı. Demir, doktorların kendisine sigara içmeye devam etmesi takdirde ayaklarının kesilebileceği uyarısını yaptığını belirtti. Demir, sağlığının bozulması ve çocuklarının kokudan dolayı yanına yaklaşmaması ile birlikte sigaradan kurtulmaya karar verdiğini ve tam bir yıldır sigarasız dünyaya merhaba dediğini ifade etti.

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