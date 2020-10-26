İstanbul'da susuzluk kapıda mı? Barajların su seviyesi yüzde 30'a kadar geriledi

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan Kırklareli Vize'deki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki is e 8.24'e düştü. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Alibeyköy barajından yaptığı canlı yayınla su seviyesinin son 6 yılın en düşüğünde olduğunu aktardı. İşte detaylar...
İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan Kırklareli Vize'deki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki ise 8.24'e düştü.
Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın, çocukluğundan bu yana böyle bir kuraklık görmediğini söyledi. İSKİ verilerinde ise İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı ise 31.40 olarak belirtildi.