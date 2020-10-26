İstanbul'da susuzluk kapıda mı? Barajların su seviyesi yüzde 30'a kadar geriledi

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan Kırklareli Vize'deki Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki is e 8.24'e düştü. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Alibeyköy barajından yaptığı canlı yayınla su seviyesinin son 6 yılın en düşüğünde olduğunu aktardı. İşte detaylar...