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2 yılda tam 4 ton yem yedi 1 ton kiloyla alıcısını bekliyor

2 yılda tam 4 ton yem yedi 1 ton kiloyla alıcısını bekliyor
27.06.2023 09:39

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Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda 2 yaşındaki simental sığırı (tosun), 1 ton ağırlığı ve sakin yapısıyla satışa çıktı. Hayvan pazarında vatandaşların ilgi odağı olan tosun, 2 yılda tam 4 ton yem tüketti, 1 ton kilo aldı. Sur ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Borsası’nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor. Bayrama saatler kala kurbanlıkların satışı devam ediyor. Pazarın en ağır sığırı olan simental cinsi tosun, 2 yaşına kadar 4 ton yem tüketerek, 1 ton kiloya ulaştı. Pazara gelip kurbanlık almak isteyen vatandaşların dikkatini çeken simental sığırı 120 bin liradan alıcısını bekliyor.

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