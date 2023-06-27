2 yılda tam 4 ton yem yedi 1 ton kiloyla alıcısını bekliyor

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda 2 yaşındaki simental sığırı (tosun), 1 ton ağırlığı ve sakin yapısıyla satışa çıktı. Hayvan pazarında vatandaşların ilgi odağı olan tosun, 2 yılda tam 4 ton yem tüketti, 1 ton kilo aldı. Sur ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Borsası’nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor. Bayrama saatler kala kurbanlıkların satışı devam ediyor. Pazarın en ağır sığırı olan simental cinsi tosun, 2 yaşına kadar 4 ton yem tüketerek, 1 ton kiloya ulaştı. Pazara gelip kurbanlık almak isteyen vatandaşların dikkatini çeken simental sığırı 120 bin liradan alıcısını bekliyor.