18 İle sarı kodlu uyarı: Kar sağanak ve fırtına geliyor!
Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 09:21
18 ile sarı kodlu uyarı! Yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de sel; doğuda ise çığ ve buzlanma riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.