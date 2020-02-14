14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri! Sevgililer Günü hakkında düşünceleriniz nelerdir? 14.02.2020 16:04

Bugün dünya genelinde 14 Şubat Sevgililer Günü milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Bu özel günde milyonlarca kişi Sevgililer Günü'nün ortaya çıkış hikayesi hakkında araştırmalara başladı. Aynı zamanda bu özel günde sevgilisine ya da eşine birbirinden güzel mesajlar, sözler ve şiirler göndermek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sevgiliye ve eşe en anlamlı şiirler, mesajlar ve sözler göndermek isteyen isteyenler için 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını derledik.

14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. En güzel, uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajı göndermek için sizin için seçtiğimiz seçeneklere aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte birbirinden güzel 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri

SENİ SEVİYORUM

Ne güzel şey seni seviyorum demek

Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel

Her baharda gece gündüz her saniye

Seni seviyorum

Seni seviyorum

Seviyorum seni diyebilmek ne güzel

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Çünküsü yok nedeni yok sevmenin

Zamanı hiç yok, dakikalar zaman üstü

Utangaç bir gecenin kucağında

Yağmurlar vuruyor pencereme

Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına

Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında

Aşkın ayak seslerinin duyuyorum yüreğimde

Ve hasretin içimde

Seni seviyorum

Sesinin duymak istiyorum uyumadan önce

Sabahlara kadar konuşmak

Hiç kapatmamak telefonu

Aynı düşlere uyumak sonra

Ve uyanmak aynı güneşe

Bir kere sevdaya tutulmayagör

Ateşlere yandığının resmidir

Aşık dediğin mecnun misali kör

Ne bilsin alemde ne mevsimidir

Daha bir güzelleştim son günlerde

Gözlerimin içi parlıyor

Kabıma sığdıramıyorum aşkı

Gülmek geliyor içimden

Sokaklarda koşar adım yürümek

Tanıdık tanımadık herkese selam vermek

Merhaba ülkemin güzel insanları

Hepinize hepinize merhaba

Sizi de seviyorum

Yağmuru, denizi, kokusunu toprağın

Gökmavisinde güvercinleri, martıları

Dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı

Bin dallılarıyla köy kızlarını

Ve elleri hamur kokan anaları

Hepsini sende seviyorum

Seni seviyorum

Bir kenara mahsun çekilen içim

Yemeden içmeden kesilen içim

Sensiz uykuyu haram bilen için

Ayrılık ölümün diğer ismidir

Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı

Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime

Ve daha çok seviyorum limonlu çayı

Senin sevdiğin herşeyi seviyorum

Türkülerini memleketinin

Feneri ve kara kartalı senin için

Davamızı ve şiiri sende seviyorum

Seni seviyorum

İyi ki doğdun

İyi ki varsın

Doğum günün kutlu olsun

Seni çok seviyorum

Seni çok seviyorum

Yaşamaksa seni sevmek

Ben hiç ölmedim

Seni seviyorum

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.